Julia - Wege zum Glück

Folge 249

TelenovelaStaffel 17Folge 9vom 15.11.2006
43 Min.Folge vom 15.11.2006Ab 6

Paula hat Patrizia an Annabelles Computer gesehen. Als sie sich verplappert, wird Annabelle misstrauisch. Lilly bemerkt Tims Zuneigung für Nina und wird ungewollt eifersüchtig. Charlotte spürt Lillys Verunsicherung und versucht einen Schritt auf sie zu zu gehen. Als Patrizia erneut probiert, an Annabelles Computer Beweise zu finden, ist sie nicht allein.

