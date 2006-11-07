Julia - Wege zum Glück
Folge 3: Folge 243
42 Min.Folge vom 07.11.2006Ab 6
Richard glaubt Frederik kein Wort und fühlt sich in seinen Vorurteilen noch bestätigt. Paula hat große Sehnsucht nach Nina, die sich Gedanken über einen Neuanfang macht. Auch Ben ist zurück in Falkental und schmiedet Zukunftspläne. Als Lilly versucht, die Stimmung in der WG zu verbessern, kommt es zu einem zweideutigen Moment zwischen ihr und Tim. Endlich beschließt Richard, Nina eine zweite Chance zu geben, als Paula wie vom Erdboden verschluckt ist.
