Julia - Wege zum Glück
Folge 2: Folge 242
43 Min.Folge vom 06.11.2006Ab 6
Nina ist am Boden zerstört. Richard will die restlichen Firmenanteile aufkaufen. Doch Eva schafft es, Frederik erneut zum Kampf um Werners Lebenswerk zu motivieren. Er und Patrizia schmieden einen neuen Plan. Silke fühlt sich von Andreas bevormundet und sagt ihm deutlich die Meinung. Als Frederik Richard die Machenschaften seiner neuen Frau beweisen will, schafft diese es mal wieder heimtückisch, den Spieß umzudrehen.
