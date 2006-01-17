Julia - Wege zum Glück
Folge 13: Folge 073
42 Min.Folge vom 17.01.2006Ab 6
Julia gelingt es, trotz Annabelles Manipulationen, ihre Präsentation mit Spontanität und Improvisation zu retten und die Kunden zu überzeugen. Julias Auftritt ist ein voller Erfolg. Annabelle kocht vor Wut, sie macht Daniel gehörige Vorwürfe, weil er Julia bei der Präsentation geholfen hat. Jörg und Patrizia verfolgen ihre Pläne gegen Julia weiter, doch Patrizia wird ungeduldig, und Jörg ermahnt sie, Ruhe zu bewahren. Voller Wut will Patrizia Falkental verlassen, doch ihr Weg führt sie an der Manufaktur vorbei, und hier fällt ihr Julias improvisierter Entwurf in die Hände.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick