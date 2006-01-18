Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Julia - Wege zum Glück

Folge 074

TelenovelaStaffel 5Folge 14vom 18.01.2006
Folge 074

Folge 074Jetzt kostenlos streamen

Julia - Wege zum Glück

Folge 14: Folge 074

42 Min.Folge vom 18.01.2006Ab 6

Julia schöpft Hoffnung, dass es für sie doch eine glückliche Zukunft in Falkental geben könnte. Niko erwischt Patrizia dabei, wie sie nachts in der Manufaktur Julias Entwürfe verbrennt. Als Jörg dazu kommt, verpflichtet er Niko, Stillschweigen über die Sache zu bewahren. Christa und Tobias kommen sich im Laufe eines gemütlichen Abends wieder etwas näher, und auch Charlotte und Kolja vertragen sich wieder und verbringen zusammen einen lustigen Abend im Cosy One. Julias Zuversicht währt kurz - als sie ihre zerstörten Entwürfe findet, kommt es zwischen ihr und Annabelle zur offenen Auseinandersetzung.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Julia - Wege zum Glück
Telenovela
Julia - Wege zum Glück

Julia - Wege zum Glück

Alle 17 Staffeln und Folgen