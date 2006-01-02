Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Julia - Wege zum Glück

Folge 062

TelenovelaStaffel 5Folge 2vom 02.01.2006
Folge 062

Folge 062Jetzt kostenlos streamen

Julia - Wege zum Glück

Folge 2: Folge 062

43 Min.Folge vom 02.01.2006Ab 6

Julia lässt sich von Annabelle nicht umstimmen, nochmals für sie zu arbeiten. Annabelle gerät in der Firma immer mehr unter Druck, doch sie ist fest entschlossen, weiter gegen Frederik zu kämpfen. Frederik setzt Jörg, den Sicherheitschef, auf seine Rivalin an. Julia und Daniel versuchen möglichst normal miteinander umzugehen. Christa und Werner haben Probleme, als sie sich bei ihrem ersten Arbeitstreffen gegenüber sitzen. Als Daniel sich mit Marie trifft, kommt es zu einer folgenschweren Verwechslung.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Julia - Wege zum Glück
Telenovela
Julia - Wege zum Glück

Julia - Wege zum Glück

Alle 17 Staffeln und Folgen