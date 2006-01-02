Julia - Wege zum Glück
Folge 2: Folge 062
43 Min.Folge vom 02.01.2006Ab 6
Julia lässt sich von Annabelle nicht umstimmen, nochmals für sie zu arbeiten. Annabelle gerät in der Firma immer mehr unter Druck, doch sie ist fest entschlossen, weiter gegen Frederik zu kämpfen. Frederik setzt Jörg, den Sicherheitschef, auf seine Rivalin an. Julia und Daniel versuchen möglichst normal miteinander umzugehen. Christa und Werner haben Probleme, als sie sich bei ihrem ersten Arbeitstreffen gegenüber sitzen. Als Daniel sich mit Marie trifft, kommt es zu einer folgenschweren Verwechslung.
