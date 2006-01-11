Julia - Wege zum Glück
Folge 9: Folge 069
43 Min.Folge vom 11.01.2006Ab 6
Julia bemüht sich um ein sachliches Verhältnis zu Daniel. Marie rät ihr, den Job in der Porzellanmanufaktur anzunehmen. Julia sagt zu und bekommt eine Stelle als Designerin. Annabelle verspricht Frederik, gut mit Julia zusammenzuarbeiten, doch gleichzeitig verspricht Annabelle Patrizia, dass sie etwas gegen Julias Anwesenheit in der Firma unternehmen wird.
