Julia - Wege zum Glück
Folge 3: Folge 063
43 Min.Folge vom 03.01.2006Ab 6
Julia und Daniel sind wegen ihres Kusses verwirrt. Als Marie auftaucht, wird die Situation nicht einfacher. Doch Marie versucht alles, um die Stimmung aufzulockern. Christa grübelt, ob sie auf Annabelles Angebot eingehen und ihr Julias Entwürfe verkaufen soll. Silke und Jörg scheinen sich tatsächlich näher zu kommen. Marie will Daniel nicht unter Druck setzen, doch sie fragt sich, ob Daniel Julia vielleicht doch noch liebt.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick