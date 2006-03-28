Zum Inhalt springenBarrierefrei
Julia - Wege zum Glück

Folge 107

TelenovelaStaffel 8Folge 2vom 28.03.2006
Folge 107

Julia - Wege zum Glück

Folge 2: Folge 107

43 Min.Folge vom 28.03.2006Ab 6

Julia und Frederik suchen weiter nach Lösungen, wie sie die Manufaktur aus den finanziellen Schwierigkeiten bringen können. Julia macht sich große Sorgen um ihre Mutter. Tobias fällt es schwer, Christa zu verzeihen. Sie hat seine Münzsammlung gestohlen und verkauft. Annabelle erwägt zur Rettung der Manufaktur, Stellen einzusparen und macht hierbei nicht Halt vor der eigenen Familie, denn auch Patrizia wäre entbehrlich. Julia findet heraus, dass Jörg Christa mit den Pokerabenden in eine Falle gelockt hat.

