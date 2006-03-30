Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 109

TelenovelaStaffel 8Folge 4vom 30.03.2006
43 Min.Folge vom 30.03.2006Ab 6

Julia kann Christa nicht mehr verzeihen, und sie kommt mit ihrer Mutter überein, dass sie in Zukunft getrennte Wege gehen. Andreas drängt Markus dazu, zur Polizei zu gehen, nachdem Jörg ihn zusammengeschlagen hat. Annabelle ist nicht glücklich, dass Werner sich wieder in das Tagesgeschäft in der Manufaktur einmischt. Christa beschließt, Falkental zu verlassen und verfasst einen Abschiedsbrief. Jörg setzt seinen Rachefeldzug fort und versucht Silke mit Gewalt davon abzubringen, das Kind zu bekommen.

Telenovela
