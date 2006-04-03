Julia - Wege zum Glück
Folge 6: Folge 111
Julia und Tobias erklären Lilly und Niko, dass Christa gegangen ist, doch dass Julia vielleicht sogar zur Familie gehört, erwähnen die beiden nicht. Andreas ist sehr enttäuscht, als ihm Markus gesteht, dass er Jörg dabei geholfen hat, die Pokerabende mit Christa zu veranstalten, und er beschließt, sich von Markus zu trennen. Annabelle versucht mit allen Mitteln zu verhindern, dass Werner Frederik zum Alleinerben bestimmt, doch Werner scheint dazu fest entschlossen. Frederik versucht, Julia über den Weggang ihrer Mutter hinwegzutrösten, während die Hochzeitsplanung zwischen Daniel und Marie langsam Formen annimmt. Charlotte willigt ein, Maries Trauzeugin zu werden. Silke scheint sich von Jörgs Übergriff erholt zu haben, doch dann bricht sie unvermittelt in der Manufaktur zusammen.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick