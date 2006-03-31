Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Julia - Wege zum Glück

Folge 110

TelenovelaStaffel 8Folge 5vom 31.03.2006
Folge 110

Folge 110Jetzt kostenlos streamen

Julia - Wege zum Glück

Folge 5: Folge 110

42 Min.Folge vom 31.03.2006Ab 6

Julia kommt Silke überraschend zu Hilfe, als diese von Jörg angegriffen wird. Annabelle versucht alles, um Werner davon abzubringen, wieder regelmäßig in der Manufaktur zu arbeiten, jedoch ohne Erfolg. Julia findet Christas Abschiedsbrief und redet mit Tobias offen darüber, dass es sein könnte, dass er ihr Vater ist. Tobias überlegt, einen Vaterschaftstest machen zu lassen, um wirklich sicher zu sein. Werner spricht sich gegen die Stellenstreichungen aus, Annabelle versucht das zu verhindern.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Julia - Wege zum Glück
Telenovela
Julia - Wege zum Glück

Julia - Wege zum Glück

Alle 17 Staffeln und Folgen