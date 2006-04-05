Zum Inhalt springenBarrierefrei
Julia - Wege zum Glück

Folge 113

Telenovela Staffel 8 Folge 8 vom 05.04.2006
Folge 113

Julia - Wege zum Glück

Folge 8: Folge 113

43 Min.Folge vom 05.04.2006Ab 6

Julia und Frederik sind traurig, dass Daniel sich immer mehr von ihnen entfernt, doch Julia zweifelt auch an ihrem Verhältnis zu Frederik. Warum hat er ihr den versprochenen Vorschuss nicht überwiesen? Silke wird wieder massiv von Jörg bedrängt, dass Baby nicht zu bekommen, doch Silke lässt sich nicht mehr von ihm einschüchtern. Kolja macht sich Gedanken darüber, wie es mit seiner Mutter weitergehen soll, und als Birgit plötzlich verschwunden ist, ist die ganze WG in großer Sorge. Der Streit in der Familie Gravenberg spitzt sich weiter zu und droht zu eskalieren, bis Patrizia die Beteiligten zur Vernunft ruft. Zur Erleichterung aller in der WG taucht Birgit plötzlich wieder auf und berichtet, dass sie noch etwas Wichtiges zu erledigen hatte.

