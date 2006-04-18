Julia - Wege zum Glück
Folge 1: Folge 121
43 Min.Folge vom 18.04.2006Ab 6
Marie plagen große Schuldgefühle wegen Werner, und Annabelle muss erneut befürchten, dass ihre Schwangerschaftslüge auffliegt. Julia versucht Frederik in der schwierigen familiären Situation beizustehen, doch auch zu Daniel spürt sie wieder die alte Verbundenheit. Marie kann dem Druck nicht mehr standhalten, sie bricht zusammen und erklärt Daniel, dass sie eine große Schuld auf sich geladen hat.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick