Julia - Wege zum Glück
Folge 12: Folge 132
43 Min.Folge vom 03.05.2006Ab 6
Frederik fragt Julia, ob sie mit ihm nach Südafrika gehen würde. Julia bittet um Bedenkzeit. Birgit hat zu Koljas Erleichterung nach ihrer endgültigen Trennung von Dietmar eine Wohnung gefunden. Annabelle und Marie geraten immer mehr unter Druck, sie bereiten alles für einen vorgetäuschten Schwangerschaftsabbruch vor und wissen dabei nicht, dass Jörg ihnen bereits auf die Spur gekommen ist. Julia wäscht im Streit Daniel ordentlich den Kopf. Wird sie dieser Streit den Job kosten?
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick