Julia - Wege zum Glück
Folge 10: Folge 130
43 Min.Folge vom 01.05.2006Ab 6
Patrizia kommt hinter Jörgs hinterhältigen Plan. Kann sie das Schlimmste noch verhindern? Frederiks Verdacht gegen Annabelle erhärtet sich. Er entdeckt immer mehr Beweise, doch Daniel will nichts davon wissen. Als Frederik Annabelle mit seinen Vermutungen konfrontiert und sie ihn wieder nur provoziert, gehen Frederik endgültig die Nerven durch. Plötzlich schwebt Annabelle in Lebensgefahr.
