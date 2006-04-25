Zum Inhalt springenBarrierefrei
Julia - Wege zum Glück

Folge 126

TelenovelaStaffel 9Folge 6vom 25.04.2006
43 Min.Folge vom 25.04.2006Ab 6

Annabelle hat ihr schlechtes Gewissen schnell wieder im Griff und kann Frederiks bohrenden Fragen gewohnt souverän ausweichen. Trotzdem wächst in ihm der Verdacht, dass zwischen Annabelle und Werner etwas Schwerwiegendes vorgefallen sein muss, das die Zukunft aller Gravenbergs betrifft. Und schon beim nächsten Zusammentreffen der Familie wartet bereits eine böse Überraschung auf Frederik.

