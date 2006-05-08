Zum Inhalt springenBarrierefrei
TelenovelaStaffel 9Folge 15vom 08.05.2006
Julia hört, dass sich Marie für Werners Tod verantwortlich fühlt. Sofort erzählt sie dies Frederik. Beide glauben, Annabelle endlich auf die Schliche gekommen zu sein. Ist Marie der Schlüssel zu Annabelles Geheimnis? In der Zwischenzeit hat Annabelle mit Dr. Lonnemann alles für den "Abbruch" vorbereitet, als Frederik Marie überraschend zur Rede stellen will. Panisch flieht Marie, gefolgt von Frederik. Da ereignet sich ein tragisches Missgeschick.

