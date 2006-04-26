Julia - Wege zum Glück
Folge 7: Folge 127
43 Min.Folge vom 26.04.2006Ab 6
Birgit hat endlich eine Wohnung gefunden, doch urplötzlich meldet der Vermieter seine Bedenken an. Silke spricht Marie auf ihre gemeinschaftlichen Schwangerschaftserfahrungen an und bringt sie damit in Erklärungsnot. Frederik vermutet angesichts der schlechten Neuigkeiten, die die Firma betreffen, dass Annabelle dabei wieder einmal ihre Finger im Spiel hatte. Wird Daniel wirklich gegen den Willen seines Großvaters handeln?
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick