Aufstieg des Regenbogens/Herr Stein/Wie schläfst du?Jetzt kostenlos streamen
Jungle Beat
Folge 2: Aufstieg des Regenbogens/Herr Stein/Wie schläfst du?
Munki und Trunk entdecken das Ende eines Regenbogens. Es ist magisch! Sie spielen damit herum, ändern ihre Farben und schwimmen entlang seines schönen Bogens. Sie erleben den besten Tag ihres Lebens. Aber als der Regenbogen verblasst, finden sie sich sehr weit vom Dschungel entfernt gestrandet. Tallbert möchte bei den Spielen von Munki und Trunk mitmachen, ist sich aber nicht sicher, wie er mitspielen soll. Er fühlt sich verlassen, bis er einen neuen Freund (buchstäblich!) findet, indem er ein Gesicht auf einen Stein malt. Tallbert und der Stein haben die beste Zeit miteinander - bis das fröhliche Gesicht nass wird. Mit seinem lächelnden Gesicht, das sich in eine Miene verwandelt, wird der Stein zu Tallberts neuem Erzfeind. Munki leidet an Schlaflosigkeit. Er durchstreift den nächtlichen Dschungel, um jemanden zum Spielen zu finden, aber alle anderen schlafen tief und fest. Er besucht all seine Freunde und versucht, einzuschlafen, so wie sie es tun, aber nichts, was er versucht, scheint zu funktionieren.
