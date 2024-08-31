K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 112: Das fliegende Auge
22 Min.Folge vom 31.08.2024Ab 12
Lea macht einen Ausflug aufs Land zu einem Maislabyrinth. Ein Spaß für Groß und Klein, für die junge attraktive Frau jedoch tödlicher Ernst. Ihre Leiche wird wenige Stunden später im Labyrinth gefunden. Vor ihrem Tod wurde die junge Frau brutal vergewaltigt. Zur selben Zeit ließen zwei Hobby-Piloten eine Drohne samt Kamera über das Feld steigen. Haben Sie den Mörder gefilmt?
