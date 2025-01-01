Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Kommissarin im Zwiespalt

SAT.1Staffel 11Folge 14
Kommissarin im Zwiespalt

Folge 14: Kommissarin im Zwiespalt

34 Min.Ab 12

Ein Mann wird erstochen aufgefunden. Kommissarin Rietz ist schockiert: Das Opfer ist der Bruder ihres Ex-Freundes. Gemeinsam hatten die beiden ein erfolgreiches Familienunternehmen geleitet. Als die Kommissarin auf ihre verflossene Liebe trifft, flammen die Gefühle wieder auf. Ihre Professionalität wird auf eine harte Probe gestellt, als ihr Ex ins Zentrum der Ermittlungen gerät.

