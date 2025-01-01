K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 2: Auf Bewährung
34 Min.Ab 12
Der 37-jährige Markus Z. kehrt als geläuterter Mann aus der Gefängnishaft zu seiner Frau und kleinen Tochter zurück. Ihm ist klar: er will sein Leben umkrempeln! Kurz darauf wird er jedoch als Täter in einem bewaffneten Überfall identifiziert. Als ein zweiter Raubüberfall folgt, sind die Kommissare vom K11 sicher den Täter in dem Ex-Knasti gefunden zu haben - doch der ist lange tot ...
