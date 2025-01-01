Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Schicht im Schacht

SAT.1Staffel 11Folge 8
Schicht im Schacht

Schicht im SchachtJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 8: Schicht im Schacht

33 Min.Ab 12

Christian Z. wird massiv von seinen Mietern gehasst. Er will den Wohnblock modernisieren und die alten Mieter aus ihren Wohnungen werfen. Ein Blumentopf aus dem sechsten Stock verfehlt den 44-Jährigen nur knapp. Ein Unfall oder eine gezielte Attacke? Einen Tag später wird der verhasste Vermieter tot im Fahrstuhl des Mietshauses aufgefunden. Für die Kommissare ist klar: Der Täter ist unter den Mietern zu suchen.

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 9 Staffeln und Folgen