K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 19: Ausgenutzt
23 Min.Ab 12
Eine Frau wird nachts in einem Industriegebiet brutal niedergestochen. Der Täter flieht mit ihrem Auto. Eine Großfahndung nach dem Fluchtfahrzeug beginnt und tatsächlich: Schon kurz darauf geht den Kommissaren vom K11 das 19-jährige Crash-Kid Maik ins Netz. Der Fall scheint klar, doch dann taucht plötzlich ein verhängnisvolles Sex-Tape auf ...
