K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 16: Fatale Fantasie
34 Min.Folge vom 23.11.2024Ab 12
In der Apotheke des kleinwüchsigen Henrik B. wird eingebrochen. Was zunächst wie ein harmloser Streich aussieht, eskaliert kurze Zeit später: Im Lieferwagen des Apothekers finden die Kommissare seine Leiche, am Steuer sitzen der minderjährige Robin W. und seine Freundin Kim. Doch sind die Teenager wirklich zu einer solchen Tat fähig?
