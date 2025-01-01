K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 136: Der Vollstrecker
23 Min.Ab 12
Als Gerichtsvollzieher macht man sich viele Feinde. Diese Erfahrung muss auch Armin D. machen. Der 42-Jährige wird vor seiner Wohnung niedergestochen. Die feige Tat eines Schuldners? Doch das Blatt wendet sich, als eine geheime Schuldnerliste in der Wohnung des Gerichtsvollziehers auftaucht und er plötzlich vom Opfer zum Täter wird.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick