K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 69: Probefahrt
23 Min.Folge vom 30.07.2024Ab 12
Maike B. will ein neues Auto für ihren Mann kaufen. Im Internet wird sie fündig. Ein Schnäppchen. Der Verkäufer und die Frau vereinbaren eine Probefahrt. Am nächsten Tag ist Maike B. tot. Die 33-jährige Altenpflegerin wird in einem Waldstück aufgefunden. Brutal erschlagen. Die Kommissare ermitteln und werden fündig. Offenbar war die junge Frau nicht das erste Opfer.
