K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 73: Der A8 Killer
23 Min.Ab 12
Nach einem Streit mit ihrem Freund verschwindet Babette S. spurlos von einer Autobahnraststätte an der A8. Ein Sondereinsatzkommando macht sich auf die Suche nach der jungen Frau und findet an der Raststätte eine zwei Jahre alte Frauenleiche. Die bleibt nicht die letzte. Die Kommissare vom K 11 folgen der tödlichen Spur des "A8-Killers" ...
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick