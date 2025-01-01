K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 77: Liebe mit Handicap
23 Min.Ab 12
Louisa S. wird bewusstlos in den Pool ihres erfolgreichen Bruders gestoßen und ertrinkt. Neben der Leiche finden die Kommissare den kleinen Papierfetzen eines Detektiv-Berichts. Die Tote ließ die Verlobte ihres Bruders beschatten. Musste sie deshalb sterben? Doch was fand der Privatdetektiv heraus? Der Mann ist unauffindbar. Ist er das nächste Opfer?
