K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 83: Das Neinwort
23 Min.Folge vom 16.09.2024Ab 12
Nach einer feuchtfröhlichen Hochzeitsfeier wacht die Braut Miriam L. total verkatert auf. Liebevoll will sie ihren frisch angetrauten Ehemann wecken und ist mit einem Schlag stocknüchtern. Denn neben ihr liegt die blutüberströmte Leiche ihres Mannes. Die 28-Jährige kann sich an nichts erinnern. Was ist in der Hochzeitsnacht passiert?
