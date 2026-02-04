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K 11 - Kommissare im Einsatz

Spritztour in den Tod

SAT.1Staffel 3Folge 16vom 04.02.2026
Spritztour in den Tod

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K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 16: Spritztour in den Tod

23 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12

Tödlicher Unfall an einer Landstraße - die Beifahrerin wird aus dem Wagen geschleudert. Der Fahrer begeht Unfallflucht und lässt das verletzte Mädchen sterbend zurück. Ihr Freund beschuldigt den Sohn seines Chefs. Der hat jedoch ein Alibi und belastet wiederum den Freund des toten Mädchens. Hat er seine Freundin am Straßenrand sterben lassen, um seinen Führerschein nicht zu verlieren?

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