Ein fast perfekter MordJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 14: Ein fast perfekter Mord
23 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12
Eine Frau wird erhängt in einer Autowerkstatt gefunden - der Mörder wollte offensichtlich, dass es nach Selbstmord aussieht. Der Ehemann der Toten beschuldigt ihren Chef. Tatsächlich hat der kein Alibi und ist in einen illegalen Handel mit Ersatzteilen verwickelt, doch den Mord bestreitet er. Dann verschwindet die Schwester der Toten. Wird sie das nächste Opfer?
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