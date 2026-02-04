K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 21: Tod eines Bodyguards
23 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12
Ein Mann wird im Park von hinten erschossen - der Tote war Bodyguard und führte gemeinsam mit seinem Bruder eine Security-Firma. Die Klientin des Mannes, die den Anschlag hautnah miterlebte, taucht in Todesangst unter, weil sie glaubt, dass sie ermordet werden sollte. Als die Kommissare sie finden, wird erneut scharf geschossen...
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