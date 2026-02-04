Kommissar unter VerdachtJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 34: Kommissar unter Verdacht
23 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12
Rietz und Vukovic werden zu einem Mord gerufen: Eine blonde Frau wurde in ihrem Hotelbett erstochen - Alexandra Rietz findet am Tatort das Feuerzeug ihres Kollegen Michael Naseband. Sie weiß: Er hatte am Abend zuvor ein Date mit einer Blondine. Naseband gerät unter Mordverdacht, er kann sich angeblich an nichts mehr erinnern...
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