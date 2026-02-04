K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 38: Zwei Leichen im Sarg
23 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12
Ein Leichenwagen hat auf dem Weg ins Krematorium einen Unfall, bei dem er seine Ladung verliert - der Fahrer macht eine unglaublich Entdeckung: In dem Sarg liegen zwei Leichen. Die unbekannte Zweite ist eine asiatische Prostituierte, sie wurde erschossen und sollte unbemerkt entsorgt werden. Der Bestattungsunternehmer will davon nichts gewusst haben ...
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