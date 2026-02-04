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K 11 - Kommissare im Einsatz

Zwei Leichen im Sarg

SAT.1Staffel 3Folge 38vom 04.02.2026
Zwei Leichen im Sarg

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K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 38: Zwei Leichen im Sarg

23 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12

Ein Leichenwagen hat auf dem Weg ins Krematorium einen Unfall, bei dem er seine Ladung verliert - der Fahrer macht eine unglaublich Entdeckung: In dem Sarg liegen zwei Leichen. Die unbekannte Zweite ist eine asiatische Prostituierte, sie wurde erschossen und sollte unbemerkt entsorgt werden. Der Bestattungsunternehmer will davon nichts gewusst haben ...

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