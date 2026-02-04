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K 11 - Kommissare im Einsatz

Partnertausch mit Todesfolge

SAT.1Staffel 3Folge 54vom 04.02.2026
Partnertausch mit Todesfolge

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K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 54: Partnertausch mit Todesfolge

23 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12

Eine Unternehmergattin meldet ihren Mann als vermisst - wenig später wird er tot an einem See gefunden. Ein ehemaliger Angestellter gerät unter Verdacht, weil er nach seiner Entlassung seinen Exchef mehrfach bedrohte, außerdem wurde er kurz vor der Tat am Tatort gesehen. Doch dann finden die Kommissare heraus, dass das Unternehmerpaar Partnertausch bevorzugte ...

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