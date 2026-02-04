Partnertausch mit TodesfolgeJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 54: Partnertausch mit Todesfolge
23 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12
Eine Unternehmergattin meldet ihren Mann als vermisst - wenig später wird er tot an einem See gefunden. Ein ehemaliger Angestellter gerät unter Verdacht, weil er nach seiner Entlassung seinen Exchef mehrfach bedrohte, außerdem wurde er kurz vor der Tat am Tatort gesehen. Doch dann finden die Kommissare heraus, dass das Unternehmerpaar Partnertausch bevorzugte ...
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