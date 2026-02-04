Doppelmord aus LeidenschaftJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 56: Doppelmord aus Leidenschaft
23 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12
Zwei junge Frauen werden in einem Loft hingerichtet - beide arbeiteten in einer Pharmafirma: die eine als Praktikantin, die andere als Putzfrau. Angeblich hatte der verheiratete Chef der Firma keinen privaten Kontakt zu den beiden Frauen, doch dann tauchen Sexfotos auf. Sie beweisen, dass der Chef eine Affäre mit seiner Praktikantin hatte. Die Putzfrau war im vierten Monat schwanger ...
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