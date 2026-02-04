Kommissare unter MordverdachtJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 29: Kommissare unter Mordverdacht
22 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12
Rietz und Ritter werden von einem Mann entführt. Angeblich soll einer der beiden Kommissare dessen Sohn ermordet haben. Was ist tatsächlich bei dem Polizeieinsatz passiert? Haben die Beamten einen Fehler begangen, für den sie jetzt büßen müssen?
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