K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 11: Lotterieschein in den Tod
23 Min.Folge vom 14.01.2025Ab 12
Eine vierköpfige Tippgemeinschaft gewinnt den Jackpot, doch der zuständige Mitspieler hat den Tippschein nicht abgegeben. Kurz darauf ist er tot. Laut Lotteriezentrale wurde der Gewinn zuvor an ihn ausgezahlt, das Geld ist jedoch verschwunden. Als die Kommissare der Wahrheit auf die Spur kommen, stirbt ein zweites Mitglied der Tippgemeinschaft ...
