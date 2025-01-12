Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Nur ein kleiner Fehler

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 4
Nur ein kleiner Fehler

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 4: Nur ein kleiner Fehler

23 Min.Ab 12

Nachdem ein Familienvater bei seiner Geliebten war, wird er auf dem Weg erschlagen. Das Motiv liegt auf der Hand: Eifersucht. Die Frau des Toten gibt offen zu, von der Affäre ihres Mannes gewusst zu haben. Wenig später gesteht sie den Mord sogar - allerdings schildert sie den Tathergang falsch, sie kann es nicht gewesen sein. Wen will sie schützen? Hat ihre Tochter den untreuen Vater zur Rechenschaft gezogen? Aber das Mädchen hat für die Tatzeit ein Alibi.

