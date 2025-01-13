K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 8: Die drei Gebote
23 Min.Folge vom 13.01.2025Ab 12
Tod eines Sektenmitglieds - ein junges Mädchen wurde in einer Badewanne ertränkt. Trotz der strengen Ablehnung der Gemeinschaft von Drogen und Sex war die Tote schwanger. Kommissar Ritter ermittelt undercover in der Sekte: Ihr Anführer und seine Assistentin geraten schnell unter Verdacht. Zwingen sie die Mädchen aus der Wohngruppe zu perfiden Sexspielen?
