K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 12: Der Blutrubin
22 Min.Folge vom 30.11.2025Ab 12
Ein maskierter Mann überfällt ein Juweliergeschäft und fordert einen wertvollen Rubin. Als sich die Besitzerin zur Wehr setzt, dreht er durch und erschießt sie. Anschließend flüchtet er in einem schwarzen Geländewagen. Als potenzielle Täter kommen nur Familienangehörige in Frage, niemand sonst wusste von dem Rubin. Besonders verdächtig ist der Sohn der Toten. Durch seine Drogensucht steckt er in finanziellen Schwierigkeiten, außerdem hat er kein Alibi.
