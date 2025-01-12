Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Ein blutiges Geschenk

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 2
Ein blutiges Geschenk

Ein blutiges GeschenkJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 2: Ein blutiges Geschenk

22 Min.Ab 12

Die Geburtstagsfeier eines Firmenchefs nimmt ein dramatisches Ende: Unter den Geschenken findet sich ein abgeschnittener Finger mit einer Lösegeldforderung. Er stammt von der Ehefrau des Chefs, sie wurde entführt! Bei der Übergabe kann der Täter mit dem Geld flüchten, die Frau bleibt verschwunden. Wenig später taucht das Geld wieder auf, in den Händen eines jugendlichen Straftäters. Er behauptet, es von einem Mitarbeiter der Firma bekommen zu haben ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1 GOLD
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 9 Staffeln und Folgen