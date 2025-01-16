K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 19: Flucht in den Tod
22 Min.Ab 12
Beim Überfall auf einem Geldtransporter entkommt der Täter mit 450.000 Euro. Drei Wochen später gerät er in eine Routinekontrolle der Polizei - er schießt auf einen Beamten und flüchtet erneut. Als die Kommissare sein Haus durchsuchen wollen, erleben sie eine Überraschung: Drei Männer haben sich dort eingenistet. Sie behaupten, der Hausbesitzer sei verreist und sie passen auf das Anwesen auf. Alexandra Rietz gibt sich als Freundin des Flüchtigen aus und zieht mit in das Haus...
