K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 15: Im Auftrag der Liebe
23 Min.Folge vom 30.11.2025Ab 12
Ein wohlhabender Unternehmer wird erstochen in seiner Villa gefunden. Die Ehefrau gibt sich schockiert über den Tod ihres Mannes, aber der Schein trügt. Die Kommissare entdecken ihr erschütterndes Geheimnis: ein Video auf dem der Tote seine Frau quält. Hat sie ihn ermordet, um der Ehehölle zu entkommen?
