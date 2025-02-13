Totgeglaubte leben längerJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 113: Totgeglaubte leben länger
23 Min.Folge vom 13.02.2025Ab 12
Ein Routineeinsatz eskaliert: Im Kofferraum eines Wagens finden die Kommissare Sprengstoff. Der Besitzer des Autos kann mit der explosiven Ladung fliehen. Kommissar Naseband nimmt die Verfolgung auf und verschwindet kurz darauf spurlos. Seine Kollegen sind in großer Sorge. Dann erfahren sie, dass der Flüchtige ein verdeckter Ermittler ist und sich in eine hochkriminelle Bande eingeschleust hat.
