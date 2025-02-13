Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Jäger und Gejagte (1)

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 114
Jäger und Gejagte (1)

Jäger und Gejagte (1)Jetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 114: Jäger und Gejagte (1)

22 Min.Ab 12

Drei Schwerverbrechern gelingt bei einem Gefangenentransport die Flucht. Vor Ort bietet sich den Kommissaren ein Bild des Grauens: Zwei JVA-Beamte sind schwerverletzt, einer ist tot. Die Kommissare erfahren, dass ein Häftling plötzlich eine Waffe in der Hand hatte. Eine Großfahndung beginnt. Einer der Häftlinge ist verantwortlich für einen Banküberfall vor fünf Jahren ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1 GOLD
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 9 Staffeln und Folgen