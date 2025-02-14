Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Der Mann mit den zwei Gesichtern

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 118vom 14.02.2025
Der Mann mit den zwei Gesichtern

Der Mann mit den zwei GesichternJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 118: Der Mann mit den zwei Gesichtern

22 Min.Folge vom 14.02.2025Ab 12

Wellness mit einer Leiche? Kommissarin Rietz - im Entspannungsurlaub mit ihrem Kollegen Grass - macht eine grausame Entdeckung: Im Wäschewagen des Hotels entdeckt sie die Leiche eines Unbekannten. Sie verständigt sofort Kollege Grass, als die Leiche plötzlich verschwunden ist. Noch verwunderlicher: Sie entdeckt kurz darauf den vermeintlich Toten in der Hotellobby. Kommissarin Rietz macht sich auf die Suche nach einer heißen Spur und wird in der Wäschekammer des Hotels fündig ...

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1 GOLD
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

