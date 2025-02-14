Der Mann mit den zwei GesichternJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 118: Der Mann mit den zwei Gesichtern
22 Min.Folge vom 14.02.2025Ab 12
Wellness mit einer Leiche? Kommissarin Rietz - im Entspannungsurlaub mit ihrem Kollegen Grass - macht eine grausame Entdeckung: Im Wäschewagen des Hotels entdeckt sie die Leiche eines Unbekannten. Sie verständigt sofort Kollege Grass, als die Leiche plötzlich verschwunden ist. Noch verwunderlicher: Sie entdeckt kurz darauf den vermeintlich Toten in der Hotellobby. Kommissarin Rietz macht sich auf die Suche nach einer heißen Spur und wird in der Wäschekammer des Hotels fündig ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick